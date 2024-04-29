Виновата генетика? Почему нас так тянет на сладенькое

Тяга к сладкому может быть обусловлена генетической предрасположенностью
Фото: www.globallookpress.com / Monika Baumann / CHROMORANGE
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Ученые-генетики сформулировали необычную «отговорку» для тех, кто не хочет отказывать себе.
Оказывается, предрасположенность к различным продуктам объясняется генетикой, и сладкое — не исключение. Десерты и другие приторные вкусности могут нам нравиться из-за набора определенных генов, пишет KP.RU со ссылкой на эксперта медико-генетического центра Genotek Александра Ракитько.
Более того, генетической предрасположенностью может объясняться дефицит витамина D, а уровень холестерина — чистая наследственность, и он может подняться в любом возрасте, даже если носитель «нездоровых» генов ведет здоровый образ жизни.
Генетические тесты сейчас крайне востребованы, они позволяют определить предрасположенность к разным заболеваниям, а также предупредить какие-то привычки человека. Результаты анализа не только указывают на продукты, которые предначертаны вам на генетическом уровне, но и позволяют получить рекомендации по поддержанию здоровья.
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