Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Приближается главный праздник для христиан — Пасха. Верующие готовятся к заключительному и сложному этапу Великого поста — Страстной неделе.

Несмотря на то, что до самого празднования, которое в 2026 году выпадает на 12 апреля, осталось больше недели, на магазинных полках уже вовсю красуется свежеиспеченная пасхальная выпечка.

Некоторые поддаются соблазну и начинают скупать аппетитные куличи. Однако далеко не все задумываются, правильно ли это. О том, можно ли есть главный пасхальный символ накануне праздника, эксклюзивно Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Грешно ли есть кулич до Пасхи

Сейчас традиционный пасхальный хлеб с удовольствием покупают не только православные, но и некрещеные и неверующие люди. А порой куличи едят даже те, кто придерживаются другой веры.

«Кулич — это пасхальная специальная еда, но ее могут есть все — некрещеные, люди другой веры. Нет никакого запрета», — объясняет священник.

Несмотря на такую всеобщую популярность, у православных людей к куличам особое благоговейное отношение, ведь именно эта выпечка является одним из основных символов светлого праздника.

Зачастую многие выбирают куличи заранее. Изобилие пасхального товара в магазинах может искушать отведать кулич еще до прихода праздника. И если воцерковленные привыкли придерживаться поста и не есть скоромные продукты до Пасхи, то остальные порой нарушают это неписанное правило.

«Конечно же, христианам не следует есть кулич до того, как придет Пасха. Все-таки следует дождаться Пасхи самой. Ну, если кто-то купил и съел кулич, кто не постится, наверное, это далеко не самый большой грех в его жизни будет. Надо в первую очередь думать о том, чтобы не допустить какие-то другие грехи, чем вот этот вот кулич», — поясняет священнослужитель.

Ответ на вопрос, почему же все-таки не стоит есть куличи до прихода праздника, достаточно прост. Дело в том, что в состав кулича входят продукты, запрещенные к поеданию во время Великого поста. Например, сдобная выпечка обязательно содержит молоко.

Некоторые из тех, кто заранее покупает куличи, но при этом держит пост, сталкиваются с тем, что выпечка заветривается и черствеет. Необходимость выбросить пасхальный хлеб может вызвать беспокойство, но на самом деле оно напрасно.

«Иногда такое случается, что какой-то кусок кулича засох. Ну, ничего страшного, можно выбросить. И здесь допустимо отношение как ко всякой еде», — говорит священник.

А если избавиться от символа Пасхи не поднимается рука, можно найти компромисс и покрошить кулич воробьям и голубям в парке. Главное помнить, что уток нельзя кормить такими крошками. Водоплавающие охотно примут угощение, но потом будут страдать от проблем с пищеварением.

Греховно ли покупать на Пасху дорогие красивые куличи

Пасхальный десерт настолько популярен, что кондитеры соревнуются в вариантах приготовления куличей. Сейчас, помимо классических куличей с белой глазурью и разноцветной посыпкой, можно встретить изделия с различными начинками и украшениями. Как правило, цена на такие произведения кулинарного искусства выше, чем на обыкновенные. Однако вычурность — излишество.

«Мы все — я и вы, мы примерно одинаковые, и мы примерно одинаково богаты, и мы богаче наших предков. То есть то, как мы живем сейчас, об этом, конечно, наши предки мечтать не могли. Вся наша жизнь сейчас — это, в общем-то, жизнь, можно сказать, богатого человека. Поэтому да, нам всегда надо думать о том, чтобы у нас в жизни не было излишеств», — наставляет священнослужитель.

Соответственно, переплата за куличи, являющиеся символом светлого праздника, — расточительство. И вместо того, чтобы тратить деньги на богатый декор и необычную начинку, лучше пожертвовать их на благотворительность.

«Лучше какие-то излишки давать людям нуждающимся, которые обычно есть где-то рядом», — подсказывает Савченко.

Однако не стоит порицать тех, кто все же сделал выбор в пользу богато украшенного символа Пасхи.

Нужно ли освящать куличи на Пасху

Освящение куличей и яиц — главная благочестивая традиция Пасхи, которая происходит накануне Воскресения Христова в Великую субботу. Для христиан данный обряд является неотъемлемой частью праздника. Таким образом пищу благословляют к употреблению. А воцерковленные люди так или иначе освящают любую трапезу.

Освящение куличей на Пасху придает пище особую торжественность и делает переход на непостную пищу без вреда человеку. Однако все же не все празднующие Пасху освящают свою выпечку.

«Не обязательно, чтобы все куличи на столе были освящены. Можно спокойно покупать куличи в магазине и их есть», — объясняет Савченко

Несмотря на это, лучше соблюдать традиции. Так, если к Пасхе было приобретено несколько куличей, стоит освятить хотя бы один из них.

Однако не всегда есть возможность провести обряд в самом храме. В таком случае освятить праздничную выпечку можно и дома. Для этого необходимо перед пасхальной трапезой три раза пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», и следом окропить кулич святой водой, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».