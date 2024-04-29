В Карачаево-Черкессии раскрыли имена погибших полицейских в перестрелке

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших правоохранителей.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике выразило соболезнования родным и близким сотрудников полиции, которые погибли при выполнении служебного долга, когда на них напали пятеро вооруженных преступников. Заявление ведомство опубликовало в Telegram-канале.

«Погибли заместитель начальника МО МВД России „Щучанский“ УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Валиков Антон Алексеевич и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП № 1 УМВД России по городу Кургану старшина полиции Артамонов Андрей Валерьевич», — говорится в сообщении.

С ранениями различной степени госпитализировали троих полицейских и одного сотрудника ОМОН Управления Росгвардии по УЧР.

Нападения на полицейских в Карачаево-Черкессии

На прошлой неделе, 22 апреля, стало известно о перестрелке в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. Злоумышленники напали на наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников полиции, а потом скрылись на синей Lada 2112, прихватив с собой табельное оружие правоохранителей.

В результате перестрелки двое полицейских погибли, еще один получил ранение. Был введен план «Сирена». Следствие возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также их хищении. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

МВД по республике объявило в розыск пятерых подозреваемых в нападении на полицейских. Так, полиция искала Эльканова Руслана Расуловича, Эльканова Ахмата Расуловича, Джазаева Казбека Муссалимовича, Семенова Руслана Александровича и Аверьянова Владимира Ивановича. Они могли быть вооружены. Следователи нашли авто подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске.

Поздно вечером 28 апреля в Качараево-Черкессии пятеро злоумышленников подъехали на ВАЗ-2109 к посту, бросили взрывчатку и открыли огонь из оружия. Началась перестрелка. В результате двое правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения, один из них — сотрудник Росгвардии. Напавшие ликвидированы. Их опознали как предполагаемых участников нападения на правоохранителей 22 апреля.

Валиков Антон Алексеевич и Артамонов Андрей Валерьевич. Фото: мвд.рф Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве Карачаево-Черкессии рассказали о состоянии раненых при нападении полицейских.