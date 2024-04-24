Следователи нашли авто подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске

В рамках расследования уголовного дела правоохранители нашли машину подозреваемых в нападении на троих полицейских в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по республике.

«В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории республики установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало фото, на котором темно-синяя Lada стоит в лесу, между деревьями. Передние двери и капот открыты. Следователи и криминалисты осмотрели машину и изъяли ее. В ближайшее время будут назначены экспертизы. Правоохранители продолжают собирать и закреплять доказательную базу.

Что случилось в Карачаевске

На днях, 22 апреля, стало известно о перестрелке в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. Злоумышленники напали на наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников полиции, а потом скрылись на синей Lada 2112, прихватив с собой табельное оружие правоохранителей.

В результате перестрелки двое полицейских погибли, еще один получил ранение. Введен план «Сирена». Следствие возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также их хищении. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

МВД по республике объявило в розыск пятерых подозреваемых в нападении на полицейских. Так, полиция ищет Эльканова Руслана Расуловича, Эльканова Ахмата Расуловича, Джазаева Казбека Муссалимовича, Семенова Руслана Александровича и Аверьянова Владимира Ивановича. Они могут быть вооружены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибших в результате нападения полицейских похоронили с почестями в КЧР. По традиции, в их честь трижды прогремел залп из боевого оружия.