Российские бойцы освободили село Семеновка в ДНР
Вчера украинские боевики с позором бежали из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские бойцы освободили село Семеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате активных действий бойцов группировки «Центр». Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневном брифинге.
Вчера украинские боевики с позором бежали из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, рассказывал ранее 5-tv.ru. Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил провал украинских боевиков на фронте и последовавшее отступление.
«Ситуация на фронте обострилась. <…> Сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки», — опубликовал пост главнокомандующий украинскими боевиками в Telegram-канале.
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