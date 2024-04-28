Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил провал украинских боевиков на фронте и последовавшее отступление.

Украинские боевики отступили из населенных пунктов Семеновка и Бердычи под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой в ДНР. Эту информацию подтвердил главком ВСУ Александр Сырский, отметила тяжелую для киевского режима ситуацию на передовой.

«Ситуация на фронте обострилась. <…> Сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки», — опубликовал пост главнокомандующий украинскими боевиками в Telegram-канале.

ВС РФ имеют серьезное преимущество, что Сырский подтвердил. В данный момент они усилились на нескольких направлениях фронта, наши бойцы значительно опережают ВСУшников в средствах и силах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по критической инфраструктуре Украины за сутки. Ночью сирены звучали сразу в шести областях Незалежной, но, пожалуй, самые серьезные повреждения были нанесены в Одесской области.