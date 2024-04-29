Суд над Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре этого года

Французского актера Жерара Депардье, который был задержан ранее по делу о домогательствах, освободили из-под стражи. Об этом сообщил телеканал BFM VT, ссылаясь на слова его адвоката Кристиана Сен-Пале.

«(Депардье. — Прим. ред.) больше не содержится в полицейском участке», — сообщили СМИ.

Кроме того, стало известно, когда состоится суд над актером по делу о сексуальных домогательствах. Как сообщает агентство France-Presse, слушания пройдут в октябре 2024 года.

Депардье был допрошен по двум эпизодам, связанным с обвинениями в его адрес от двух женщин. Один эпизод, как утверждается, связан со съемками фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году, а второй инцидент произошел во время работы над фильмом «Зеленые ставни» в 2021 году. Актер отрицает все обвинения.

Депардье уже не первый раз стал объектом подобных обвинений. В прошлом году 13 женщин обвинили звезду в сексуальных домогательствах. Они утверждали, что случаи произошли во время съемок в период с 2004 по 2022 годы. Актер тогда опубликовал открытое письмо, где отрицал свою вину. В его поддержку выступили 50 известных личностей, включая Пьера Ришара и Карлу Бруни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на обвинения в сексуальных домогательствах Депардье отреагировали его коллеги.