Пьер Ришар, Карла Бруни и другие французские актеры вступились за Депардье

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 658 0

В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции

Пьер Ришар, Карла Бруни и другие французские актеры вступились за Депардье

Фото: www.globallookpress.com / Thierry Roge

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Звезду обвиняют в сексуальных домогательствах.

Известные французские деятели культуры, среди которых Венсан Перес, Пьер Ришар, Кароль Буке и многие другие артисты поддержали Жерара Депардье. Французского актера обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает газета Le Figaro.

«Мы художники, писатели и кинопродюсеры. Мы не хотим ввязываться в полемику и позволять системе правосудия делать свою работу. Жерар Депардье, пожалуй, величайший из актеров. Когда Жерар Депардье подвергается таким нападкам, нападению подвергается искусство», — говорится в посте.

Они добавили, что Франция ему очень многим обязана. Кино и театр не могут обойтись без его актерского таланта.

Семья Депардье назвала «беспрецедентным заговором» обвинения в домогательствах

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции требуют забрать орден Почетного легиона у Жерара Депардье. Многие актрисы сообщают, что звезда в своих отношениях с ними заходил непозволительно далеко.

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