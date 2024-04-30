Девять военных погибли в результате крушения вертолета в Колумбии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 68 0

Случилось все во время операции против наркокартеля.

Девять военных погибли в результате крушения вертолета в Колумбии

Фото: Reuters / Łukasz Kordela

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Девять военных погибли во время крушения вертолета Ми-17 в Колумбии. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро в своем аккаунте в социальный сети X.

Колумбийский лидер отметил, что скорбит из-за смерти военнослужащих. Он отметил, что они выполняли важную задачу, снабжая войска в операциях против клана Персидского залива.

Крушение воздушного судна произошло во время операции против наркокартеля. Упал вертолет в штате Боливар. Иных подробностей инцидента не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб и еще семь пропали при крушении вертолетов в Японии. Там рухнули на землю сразу два патрульных вертолета морских сил самообороны Японии SH-60 Seahawk. В районе островов Идзу воздушные судна перестали выходить на связь. Произошло все во время учебного патрулирования.

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