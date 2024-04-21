Один человек погиб и еще семь пропали при крушении вертолетов в Японии

В районе островов Идзу воздушные судна перестали выходить на связь. Минобороны страны выясняет обстоятельства произошедшего.

Два патрульных вертолета морских сил самообороны Японии SH-60 Seahawk потерпели крушение. В результате происшествия один человек погиб, а еще семь считаются пропавшими без вести. Об этом заявил Минобороны страны Минору Кихара, его слова приводит телеканал NHK.

Отмечается, что два вертолета участвовали в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 километрах к югу от Токио. С одним из них пропала связь 20 апреля примерно в 22:38 (16:38 по московскому времени) у побережья Торисимы, но через минуту с него был получен сигнал о ЧС. Около 23:40 (17:40 по московскому времени) в том же районе потерялась связь со вторым вертолетом.

«Существует высокая вероятность столкновения», — подчеркнул Кихара.

На месте происшествия была найдена, предположительно, часть вертолета. Власти Японии считают, что в районе крушения нет самолетов и кораблей других стран, поэтому нет повода подозревать стороннее вмешательство. В настоящее время Минобороны Японии расследует обстоятельства происшествия.

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