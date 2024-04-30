В Европе заявили о возможной блокировке TikTok

Соцсеть также могут запретить и в Соединенных Штатах.

На территории Европейского союза могут заблокировать социальную сеть TikTok. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это не исключено», — приводит Politico ее слова.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕК — первая организация в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владелец TikTok Шоу Цзы Чу заявил о намерении подать в суд на США. Исполнительный директор назвал возможный запрет на работу платформы в Штатах незаконным.