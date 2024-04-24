TikTok отреагировала на возможный запрет в США

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Владелец TikTok заявил о намерении подать в суд на США

TikTok отреагировала на возможный запрет в США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Исполнительный директор Шоу Цзы Чу: «мы одержим победу».

Соцсеть TikTok заявила, что возможный запрет на работу платформы в США является незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Мы считаем, что факты и закон явно на нашей стороне, и в конечном итоге мы одержим победу. Дело в том, что мы вложили миллиарды долларов в обеспечение безопасности данных в США и защиту нашей платформы от внешнего влияния и манипуляций», — говорится в опубликованном в соцсети X заявлении.

Отмечается, что запрет «разрушит семь миллионов компаний и лишит голоса 170 миллионов американцев». TikTok намерена продолжать инвестиции в свою платформу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскомнадзор может заблокировать TikTok в России. Ведомство рассматривает обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

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