Не только Белоруссия: какие страны поставляют мясо в Россию

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

РИА Новости: Бразилия и Парагвай — главные поставщики мяса в Россию в 2023 году

Не только Белоруссия: какие страны поставляют мясо в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Maurizio Gambarini

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В пятерку главных экспортеров также вошел Китай.

По итогам 2023 года главными поставщиками мяса в Россию после Белоруссии стали Бразилия и Парагвай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

Абсолютным лидером мясного экспорта в РФ является Белоруссия. Страна поставила, предположительно, на 293 тысячи тонн. По данным платформы Comtrade и национальных статслужб, в тройку главных экспортеров мяса вошли также Бразилия (на 111 тысяч тонн) и Парагвай (более 42 тысячи тонн).

Вместе с тем отмечаются Аргентина и Китай. Они поставили в Россию почти 42 тысячи и 19 тысяч тонн соответственно.

При этом основным в импорте стало мясо и субпродукты крупного рогатого скота — объемы их ввода составили 65%, а на птичью продукцию пришлось 32%.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономист Андрей Лобода спрогнозировал снижение цен на яйца в России. По словам специалиста, «потребительский ажиотаж» уже исчерпан.

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