Лукашенко изъявил желание построить в Белоруссии вторую АЭС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Глава республики сравнил ввод новых атомных энергомощностей с развитием в космической сфере.

Лукашенко изъявил желание построить в Белоруссии вторую АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался о строительстве в стране второй атомной электростанции (АЭС). Об этом он рассказал на встрече с жителями Костюковичей.

«Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция. Должна она быть и на востоке. Я же еще не принял решение. Мы просто думаем», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, появление второй АЭС в стране стало бы серьезным шагом вперед, сравнимым с развитием в космической сфере.

Также Лукашенко подчеркнул, что строительство первой Белорусской АЭС (БелАЭС) было мудрым решением, позволившим расширить использование электроэнергии, в том числе для нужд транспорта, отопления жилья.

Первый энергоблок, расположенной в Гродненской области БелАЭС, был включен в объединенную энергосистему Белоруссии 3 ноября 2020 года, второй — в ноябре 2023-го. В марте того же года Лукашенко объявил, что станция сэкономила для страны уже более 400 миллионов долларов.

Основным партнером Белоруссии в проекте строительства БелАЭС стала российская компания «Атомстройэкспорт», входящая в структуру госкорпорации «Росатом». Ее глава Алексей Лихачев по итогам прошлого года назвал БелАЭС одним из наиболее важных реализованных международных проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за смещение сроков строительства и ввода в эксплуатацию БелАЭС.

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