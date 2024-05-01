В поквартирном обходе и осмотрах машин также участвуют украинские военкоматы.

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Шевченковском районе Киева, основные локации — Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

«Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — добавили в украинском ведомстве.

Проверки проводятся в офисах, местах общественного пребывания, зданиях. Осмотру также подлежат граждане, которые находятся в центре Киева. При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале объяснил активность СБУ в Киеве.

«Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить», — написал он.

При этом он добавил, что сотрудники СБУ останавливают машины, проводят поквартирный обход, а территория досмотра будет увеличена. Причем участвует в этом не только Служба безопасности Незалежной, но и военкоматы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Одессы раскрыли подробности жизни в условиях безжалостной мобилизации. Киевский режим заставил свой народ бояться не только находиться на улице, но даже шарахаться от любого стука в дверь дома.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.