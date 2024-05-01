Жители Одессы раскрыли подробности жизни в условиях безжалостной мобилизации

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Евгения Романова
Евгения Романова 77 0

Economist: украинцы в Одессе живут в страхе из-за жестокой мобилизации

Жители Одессы раскрыли подробности жизни в условиях безжалостной мобилизации

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим заставил свой народ бояться не только находиться на улице, но даже шарахаться от любого стука в дверь дома.

Украинцы в Одессе живут в страхе из-за военкоматов. Там мобилизационные мероприятия проводятся с особой жестокостью. Об этом рассказал житель города Владислав в интервью британскому журналу Economist.

«Владислав лично застал несколько таких рейдов. <…> По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву», — говорится в материале.

Горожанин поделился, что военкомы часто прячутся возле остановок и досматривают автобусы в поисках мужчин. Только самые смелые молодые люди ездят на общественном транспорте. Другой житель Одессы, «бармен Саша», рассказал об опасениях, что военкомы могут постучать к нему в дверь.

Указывается, что целому поколению молодых жителей Одессы пришлось отложить все жизненные планы не неопределенный срок из-за мобилизации. Люди, находящиеся не на фронте, «все больше и больше скрываются от военных патрулей, которые слывут суровыми и безжалостными».

После начала российской спецоперации по защите Донбасса президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а потом законодательно запретил ведение любых переговоров с Москвой. Мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно: повестки доставляют и домой и по месту работы, некоторых посылают в ТЦК прямо с улицы.

Стоит отметить, что 11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов закон об ужесточении мобилизации. Документ, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотни тысяч украинцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила Евросоюз за планы передавать Киеву украинцев-призывников.

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