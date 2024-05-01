В Италии бабушка разбавила молочную смесь вином и довела до комы ребенка

Старушка сделала это случайно, а осознала лишь в момент, когда дала грудничку алкогольную смесь.

В Италии четырехмесячный мальчик впал в кому после того, как его бабушка разбавила сухое молоко вином. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что бабушка случайно перепутала алкоголь с бутылкой для воды из темного стекла. Осознала она лишь в тот момент, когда понюхала смесь. Однако это произошло уже после того, как ребенок образовавшуюся смесь. Тогда бабушка сразу же отвезла ребенка в больницу.

Медики промыли желудок малышу. Вчера его интубировали и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. В настоящий момент состояние мальчика оценивается как стабильное, причем оно продолжает улучшаться. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок выпал из окна с 12-го этажа в Москве. Мальчик 2021 года рождения чудом остался жив после этого, его немедленно госпитализировали.