Удалось выжить: ребенок выпал из окна с 12-го этажа в Москве

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 90 0

Ребенок выпал из окна с 12-го этажа в Москве и выжил

Удалось выжить: ребенок выпал из окна с 12-го этажа в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Пока столичная прокуратура устанавливает все события, врачи борются за жизнь малыша.

В жилом доме на Новочеркасском бульваре малолетний ребенок выпал из окна квартиры на 12-м этаже. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Мальчик 2021 года рождения чудом остался жив после падения, его немедленно госпитализировали. Сотрудники выяснили, что на момент инцидента мать ребенка ушла в другую комнату, ненадолго оставив малыша без присмотра. Тот забрался на подоконник и открыл окно.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении.

Из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре выпал ребенокИз окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре выпал ребенок. Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Сотрудники прокуратуры призывают родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях, где есть даже малейшая вероятность открыть окно, а также не оставлять рядом мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

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