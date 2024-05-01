Осторожно: каких опасностей стоит ждать в период Холостой Луны

Астролог Татьяна Лукашевич рассказала, что можно и нельзя делать, когда ночное светило сбивается с курса.

Астролог Татьяна Лукашевич рассказала, что Луна является вторым по важности небесным светилом после Солнца, а также влияет на изменения в нашей жизни, сообщает KP.RU.

«Проходя по зодиаку, она меняет энергию нашей повседневной жизни, которая зависит не только от конкретного знака зодиака, но и от взаимодействия Луны с другими планетами», — говорит специалист.

Однако приблизительно каждые два-три дня при переходе из одного знака в другой, Луна перестает с ними взаимодействовать, а также находится в этот момент в пустоте, без поддержки какой-либо энергии. Данный период называют Луной без курса или Холостой Луной.

В это время люди могут допускать нелепые ошибки и быть рассеянными. Этот период также связывают с «пустыми» покупками, которые в результате лежат без дела, могут потеряться или сломаться. Нередко нарушаются договоренности или переносятся встречи.

Эксперт предупреждает, что в Холостую Луну не рекомендуется давать деньги в долг и договариваться о чем-либо. Не стоит совершать важные покупки, вступать в брак или регистрировать бизнес.

Данный период благоприятен для рутинных дел, уборки или прогулок с друзьями.

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