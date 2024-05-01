Московская неделя предпринимательства начнется 16 мая

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Форум проведут в кластере «Ломоносов».

Московская неделя предпринимательства начнется 16 мая

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

В рамках Московской недели предпринимательства в столице проведут несколько крупных и интересных мероприятий, анонсировали власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 16 мая в столице стартует Московская неделя предпринимательства. В рамках этого крупного бизнес-события состоится, в частности, Московский предпринимательский форум.

Форум проведут в кластере «Ломоносов». А в «Манеже» пройдет Московская неделя интерьера и дизайна. Она станет крупнейшим отраслевым событием в России и объединит дизайнеров и производителей мебели и предметов интерьера из разных стран.

Также в рамках Недели предпринимательства запланировано проведение городской акции «День без турникетов». Благодаря ей все желающие смогут ближе познакомиться с работой ведущих столичных компаний. В этот раз для гостей проведут больше 130 экскурсий на 102 площадках.

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