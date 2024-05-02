На деньги, пластик и даже воду: самые необычные аллергии в мире

Что может вызывать у людей неожиданные симптомы?

Аллергическая реакция бывает на самые разные вещи — от пыли до еды. Неприятные симптомы непереносимости тех или иных веществ проявляются у людей любых возрастов. Если к неприятным последствиям после употребления некоторых продуктов или контакта с животными многие знакомы, то подозрение на то, что сыпь на руке появилась от наличия в ней денег — нет.

Рейтинг разных аллергий — от распространенных до редких — опубликовало издание aif.ru.

Самой частой проблемой является пищевая непереносимость. Список симптомов весьма обширный: сыпь, проблемы с дыханием или пищеварением, головокружение. Наиболее проблемными продуктами считаются орехи, цитрусовые, шоколад и рыба.

Второй по распространенности стала аллергия на укусы насекомых. Симптоматика чаще всего проявляется в отеках, зуде, пятнах и слезоточивости.

Третьими в списке оказались медицинские препараты. Тут все просто — абсолютно любое вещество способно не подойти человеку и вызвать у него сыпь и покраснения на коже.

Дерматит и экзема могут появиться из-за бытовой химии, поэтому следует осторожнее относиться к стиральным порошкам, средствам для мытья посуды и полов.

Пятой в списке значится всем известная аллергия на пыльцу. Аллергики с ужасом ждут ее каждый сезон цветения, ведь в этот период неизбежными становятся глазной зуд, заложенность носа и отек век.

Домашние любимцы тоже могут стать причиной многолетнего ринита, то есть заложенности носа. Также животные способны вызывать частое чихание и слезоточивость.

К более редким видам аллергена относится вода. Любая: от проточной до собственного пота. Людей с таким заболеванием всего 35 на всей планете. Трудно представить, как ее обладатели выживают. Симптомы проявляются в виде отека слизистых, зуда, сыпи и покраснения кожи.

WI-FI также способен вызывать аллергию, как бы странно это не звучало. Обладатели такой особенности испытывают головную боль, ухудшение зрения, боли в суставах, также часто болеют простудой.

Не менее удивительной, но все же существующей, оказалась аллергия на деньги. Они могут вызвать зуд, сыпь и проблемы с дыханием.

Десятой в рейтинге оказалась непереносимость людей. Медики объяснили, что дело не в психологических аспектах, а в запахе пота. Каждый человек имеет определенный аромат, другие могут воспринимать его отрицательно. Проявиться такая реакция может в виде кожной сыпи, нарушений стула, отеков и зуда.

Довольно редко встречается непереносимость пластика, который в современном мире очень распространен. Определить ее можно по наличию отеков, покраснения и зуда.

Почти не встречается, но все-таки фиксировались случаи аллергии на вибрацию. Иммунная система воспринимает агрессивно любые раздражители, вплоть до колебаний во время перемещения на машине.

Симптомы у многих аллергенов достаточно похожи. Определить, что именно отторгает организм, поможет врач-аллерголог с помощью сдачи анализов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как пережить сезон цветения.