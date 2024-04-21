Аллергики, не отчаивайтесь! Врач рассказала, как пережить сезон цветения

Жить полной жизнью можно в любое время года. Главное — соблюдать несколько правил.

С наступлением весны природа оживает, а аллергики буквально рыдают. Для обычного человека теплый сезон всегда является долгожданным. Но как жить тем, кто даже не может выйти в магазин у дома? Врач аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова рассказала спасительные секреты сайту «Доктор Питер».

Сезонная аллергия возникает не только в начале весны. Важно понимать, на какое растение у организма происходит такая реакция, и отталкиваться от этого. Застать врасплох неприятный недуг может во время всего теплого времени года. Многие пытаются закрыться дома и не выходить из него, пока «враг» не отцветет. Но правильно ли лишать себя полноценной жизни? Вряд ли. Выкорчевать все вербы, ивы и другие раздражители, тоже не получится. Есть способы значительно проще.

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Маски

Обычные медицинские маски, которые используют для защиты от вирусов, могут облегчить жизнь аллергиков. Они создают барьер между дыхательными путями и естественной средой, фильтруя воздух от пыльцы, хотя бы частично. Можно также использовать респираторы.

Чистота

Приходя с улицы домой, следует вымыть руки, умыть лицо, прополоскать горло и убрать одежду, на которую попала пыльца. Специалист рекомендует проветривать квартиру после дождя, а в остальное время держать окна закрытыми. Также облегчить свое состояние поможет систематическая влажная уборка. Идеальным вариантом станет проводить ее каждый день.

Питание

Усугубить ситуацию может ряд продуктов. Они являются сильными аллергенами и способны отяготить состояние и без того страдающего организма. Стоит воздержаться от употребления орехов (особенно фундука), сельдерея, сырого картофеля и моркови.

Продуманный маршрут

Заранее изучайте маршруты, которыми вы следуете по делам. Лучше избегать большого скопления цветений на своем пути. Лес, парк, сад — точно не место прогулки для аллергика.

АСИТ

Главным помощником в выживании станет АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия. Она является не просто мерой профилактики, а полноценным лечением для страдающих в сезон цветения людей. Метод заключается в перестройки реакции организма на раздражитель. Благодаря внедрению на протяжении длительного срока малых доз «зеленого врага» в тело, иммунитет человека привыкает и перестает его атаковать. Это длительный процесс. В среднем он занимает три-пять сезонов. Лечение следует начинать в январе, по предварительному обследованию у врача. Благодаря ему можно полностью избавиться от аллергии и забыть о ней, как о страшном сне.

Побег

Эльвина Давлятова также прокомментировала способ, которые многие используют, но он не является верным. Часто люди находят для себя выходом временный переезд в ту точку страны, в которой пока не цветет их аллерген. Но, во-первых, это не всегда возможно по физическим причинам. Во-вторых, это поможет только в том случае, если человека мучает лишь одно растение.

Осторожность — наше все

Следует отметить, что проявиться аллергия может сильнее, чем была раньше. Лучшим решением будет иметь при себе таблетки, которые снимают приступ, и уведомить близкое окружение о возможной необходимости незамедлительного вызова скорой помощи.

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