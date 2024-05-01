В Европе произошла массовая кража редких изданий русской классики

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 65 0

Злоумышленники поменяли книги на высококачественные копии.

В Европе произошла массовая кража редких изданий русской классики

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaBernd Wüstneck

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Более 170 редких книг XIX века русских писателей, в том числе Александра Пушкина, исчезли из европейских библиотек за последние два года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные Европола.

Каждая из украденных книг стоит десятки и даже сотни тысяч долларов. Общая стоимость похищенных изданий — более двух с половиной миллионов долларов. Их украли из библиотеки Вильнюсского университета, Национальной библиотеки Финляндии в Хельсинки, Латвийской национальной библиотеки в Риге, Национальной библиотеки Франции и многих других.

Украденные книги злоумышленники заменили на высококачественные копии. Помимо изданий Александра Пушкина, пропали также книги Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Ивана Крылова. Эти данные указаны в реестре пропавших изданий, который ведет Международная лига продавцов антикварных книг.

Отмечается, что больше всего пострадала библиотека Варшавского университета, откуда исчезло 78 книг.

По данным Европола, в рамках данного дела были задержаны девять граждан Грузии. Известно, что часть украденных изданий была продана на аукционах в Санкт-Петербурге и Москве. В результате вернуть их будет фактически невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что VK запустила литературный проект с писателями, издательствами и библиотеками.

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