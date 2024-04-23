VK запустила литературный проект с писателями, издательствами и библиотеками

Под хештэгом #ЛитературныйДневник участники разложат по диджитал-полкам произведения русских классиков и современных авторов на платформах VK. В рамках проекта пользователи ВКонтакте и Одноклассников смогут побороться за приз в Литературном челлендже, в котором топ-авторы сообществ расскажут о любимых книгах.

В честь Всемирного дня книги VK запустила онлайн-проект #ЛитературныйДневник. Авторы, писатели, издательства и библиотеки будут публиковать новеллы в формате Историй ВКонтакте и Моментов в Одноклассниках, который специально разработала Студия Артемия Лебедева. Эти произведения появятся на диджитал-полках в разделе Сюжеты.

Книги для размещения выберут знаковые для современной российской литературы персоны – писатели Олег Рой, Александр Цыпкин, Дмитрий Кравченко, а также издательства Литрес, АСТ, Masters, библиотеки (в том числе Ленинка и РГБМ), медиа Фикбук, Грамота.ру и другие культовые проекты.

На экранах пользователей в новом виртуальном формате появятся произведения Александра Пушкина («Гробовщик»), Льва Толстого («Филипок»), Антона Чехова («Злой мальчик»), Николая Гоголя («Нос»), Ивана Бунина («Антоновские яблоки»), а также Александра Цыпкина («Три секрета успешной женщины»), Бориса Гройса («Апология Нарцисса») и других авторов.

«Мы хотим прививать молодым людям любовь к литературе. Важно, чтобы они не воспринимали чтение как атавизм, оставшийся со школьных времен для получения хорошей оценки, а читали книги с удовольствием и вдохновением. Не секрет, что смартфон у подростков всегда под рукой – довольно много времени они проводят в соцсетях. Мы адаптируемся к нынешним реалиям и превращаем скроллинг соцсетей из способа получения так называемого дешевого дофамина в возможность расширить кругозор и приобщиться к литературе в привычном для молодых людей формате Историй. В дальнейшем книголюбы, используя хэштег #ЛитературныйДневник, примут участие в формировании большого читающего сообщества ВКонтакте» - заявила Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

В рамках проекта #ЛитературныйДневник VK также запустила Литературный челлендж: в VK Клипах топ-авторы сообществ поделятся собственными литературными находками. Александра Ребенок, Иван Зайцев, Владимир Кошевой, Антон Лаврентьев расскажут, какие книги они читают в данный момент. К ним смогут присоединиться и другие авторы – пять самых читающих получат поощрение. Подводить итоги и выбирать наиболее активных участников будут в конце каждого месяца.

Больше шансов на победу будет у того, кто снимет качественное видео с интересными визуальными решениями, эмоциональным и артистичным рассказом о книге.