В Грузии планируют принять закон об иноагентах вопреки протестам

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что вопреки протестам населения власти страны примут закон об иностранных агентах во всех трех чтениях. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», по словам Кобахидзе, уверена в своем намерении принять соответствующий закон.

«Будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма», — отметил спикер.

В Тбилиси продолжают проходить массовые митинги против принятия закона об иноагентах. Инициатива вызвала возмущения у оппозиционных партий и местного населения.

Скандальный законопроект предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Он уже был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили аналогичные протесты. Однако позднее правящая партия заявила о намерениях рассмотреть инициативу заново.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при разгоне протеста в Тбилиси пострадали полицейские.