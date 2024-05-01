«Бросали камни и бутылки»: при разгоне протеста в Тбилиси пострадали полицейские

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 91 0

МВД Грузии: при разгоне митинга в Тбилиси пострадали шесть полицейских

«Бросали камни и бутылки»: при разгоне протеста в Тбилиси пострадали полицейские

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Митингующие выступают против принятия закона об иностранных агентах.

В Тбилиси при разгоне митингующих против закона об иностранных агентах пострадали шесть полицейских. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, правоохранители получили серьезные травмы, им понадобилась госпитализация.

«Общественность ясно увидела, что акция полностью приняла насильственный характер. Протестующие противостояли полицейским, оскорбляли их физически и словесно. Они бросали в сторону правоохранителей различные тяжелые предметы, камни и бутылки», — подчеркнул Дарахвелидзе.

Очередной митинг против принятия закона об иноагентах прошел в столице Грузии накануне. Толпа протестующих собралась у здания парламента на проспекте Руставели.

Скандальный законопроект предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Он уже был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили аналогичные протесты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах.

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