«Мой рай»: Волочкова уединилась с тайным спутником на Мальдивах

Кто составил компанию балерине?

Балерина Анастасия Волочкова решила устроить себе небольшой отпуск на майские праздники и в очередной раз отправилась отдыхать на Мальдивы, сообщает 7Дней.ru.

В последний раз знаменитость была там всего три месяца назад, но острова в Индийском океане, видимо, ей не надоедают.

«Мой любимый мальдивский рай! Белые розы довезла из Москвы. А прекрасные белые мальдивские цветы мне подарили по прилету от резорта», — написала звезда в социальных сетях.

Еще находясь в Москве балерина намекала на то, что отправится в путешествие не одна, а с неким спутником. По приезде на курорт она еще больше заинтриговала подписчиков обещанием рассказать, с кем ей удалось уединиться.

В одном из интервью Анастасия делилась, что считает островное государство «своей дачей», которую старается посещать регулярно два раза в год. Она призналась, что уже посетила Мальдивы 25 раз. Кроме того, Анастасия не впервые отправляется на острова с мужчиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова сокрушается из-за интимного скандала.