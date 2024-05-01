«Могу делать все, что хочу»: Волочкова сокрушается из-за интимного скандала

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 126 0

Анастасия Волочкова: видео с Никитой Джигурдой вызвало недовольство поклонников

«Могу делать все, что хочу»: Волочкова сокрушается из-за интимного скандала

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В чем обвиняют эпатажную и известную балерину?

Балерина Анастасия Волочкова во время участия в одном из ток-шоу на музыкальном канале вспомнила, как ей пришлось оправдываться перед общественностью во время скандала с участием актера Никиты Джигурды.

Все случилось из-за обнародования видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют в доме у балерины. В один момент актер встал на колени, снял со звезды брюки и поцеловал в трусы.

Волочкова призналась, что в тот момент она была вынуждена оправдываться перед публикой. У всех на слуху был громкий скандал с головой вечеринкой Анастасией Ивлеевой, поэтому откровенное видео с участием знаменитостей обсуждалось с особым энтузиазмом.

«Тогда просто на меня набросились люди со словами: „Как вы можете? Вот только прошла голая вечеринка, на которой вас не было, и вот домашнее ваше видео“. Так, люди, это было год назад, во-первых. А во-вторых, это было у меня дома снято. Я не то, что в ту дверь вошла, — я у себя дома, могу делать все, что я хочу», — вспоминает Анастасия.

Волочкова также добавила, что в тот момент общалась с супругой Джигурды Мариной Анисиной, и они дружелюбно обсудили случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова оправдалась за слитые в сеть снимки.

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Осторожно: каких опасностей стоит ждать в период Холостой Луны

Последние новости

1:42
Канье Уэст — камень раздора? Почему Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом-младшим
1:09
США вели новые санкции против России
0:55
Запрещали брать еду: опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей
0:42
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ: кого уволили на этот раз
0:19
«Убежала ставить спираль»: Тарасова и Костенко высмеяли из-за постельной сцены
0:06
Российский комплекс «Искандер» уничтожил две установки HIMARS под Купянском

Сейчас читают

Все так плохо? Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его болезни
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
«Провокационный жест»: политолог о поддержке Латвией ударов Украины по РФ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео