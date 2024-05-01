Преподавание русского языка сохранилось только в трех школах Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Киевский режим продолжает вести борьбу со всем, что связано с Россией.

Преподавание русского языка сохранилось только в трех школах Украины

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Только три школы на Украине еще преподают русский язык, его изучает всего 768 учеников. Соответствующая информация следует из отчета украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя, размещенного в социальных сетях.

В документе отмечается, что в 2022 году количество детей, изучавших русский язык в украинских школах, уменьшилось более чем в 100 раз. По состоянию на 1 сентября 2021 года, на Украине русский язык изучало около 454,8 тысячи учащихся. В сентябре 2022-го цифра уменьшилась до четырех тысяч человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ООН указали на дискриминацию русскоязычного меньшинства на Украине. В организации призвали Незалежную снять запрет на мирные собрания людей, которые считают себя русскими.

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