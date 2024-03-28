В ООН указали на дискриминацию русскоязычного меньшинства на Украине

Русскоязычное население Украины подвергается дискриминации, особенно в сравнении с людьми, говорящими на языках стран ЕС. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Так управление прокомментировало закон, принятый недавно украинским парламентом. Он вносит ряд изменений в права национальных меньшинств и ужесточает ограничения на использования русского языка в стране.

«Хотя закон является значительным шагом вперед в улучшении прав национальных меньшинств, он сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский, армянский и цыганский», — написали в документе.

В материале отметили, что права языков ЕС действительно расширили, но вот представители других групп не смогут пользоваться этим. В ООН также призвали Украину снять запрет на мирные собрания людей, которые считают себя русскими.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН заявили о пытках российских военнопленных на территории Незалежной.