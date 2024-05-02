А вы знали? ТОП-5 домашних средств для чистки белых кроссовок

Пищевая сода в очередной раз продемонстрировала свою многозадачность. А какие методы есть еще?

Белые кроссовки — часть гардероба почти каждого человека, но сохранять их белоснежный цвет не всегда бывает легко. Портал Rsute собрал подборку из пяти средств, которые помогут очистить обувь. Причем все перечисленные компоненты есть дома у каждого.

Пищевая сода и уксус

Эти компоненты нужно смешать вместе в пропорции один к одному. Для совмещения нужно использовать столовую ложку. Надо сделать так, чтобы получилась паста, которую затем следует нанести на грязные участки кроссовок и смыть теплой водой через 30 минут. Этот процесс стоит повторять, пока обувь не станет идеально чистой.

Зубная паста

Зубная паста прекрасно подойдет для чистки белых кроссовок и резиновой подошвы. Небольшое количество пасты надо нанести на щетку и аккуратно прочистить область с загрязнениями. Затем все это дело надо смыть теплой водой и при необходимости повторить процесс.

Средство для мытья посуды

Идеально подойдет и средство для мытья посуды. Его следует смешать с теплой водой, затем нужно смочить щетку в получившемся растворе, после чего уже можно чистить кроссовки. В конце, как всегда, нужно промыть обувь теплой водой и при необходимости повторить процесс.

Лимонной сок и пищевая сода

Эти ингредиенты надо смешивать один к одному, по одной столовой ложке. Получившуюся смесь нужно нанести на кроссовки и через полчаса ее надо смыть.

Кукурузный крахмал

Кукурузный крахмал хорошо счищает грязь с белой обуви. Им нужно посыпать нечистые участки, оставить кроссовки на несколько часов, а затем все аккуратно счистить мягкой щеткой.

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