ВСУ пытались атаковать объект энергоинфраструктуры в Смоленской области

Атака вражеских беспилотников была отражена средствами ПВО.
Фото: Невар Виталий / ТАСС
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Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников минувшей ночью. Как сообщил глава региона Василий Анохин, ВСУ пытались нанести повреждения объекту гражданской энергетической инфраструктуры, расположенному на территории Рославльского района.
Анохин уточнил в своем Telegram-канале, что на месте инцидента работают экстренные и правоохранительные службы. Пострадавших нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура из-за атаки БПЛА.
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