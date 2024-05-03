Два сына, ипотека и кредит: как действуют брачные аферисты

Специалист по недвижимости рассказала историю одной пары, в которой завелся денежный «вампир».

Брачный аферист может строить из себя делового романтичного человека, который будет год за годом вытягивать жизнь из своей жертвы, о чем «БИЗНЕС Online» сообщила эксперт по недвижимости Анастасия Гизатова. Она приводит в пример реальную историю, но без настоящих имен жертв.

История начинается с 35-летней разведенной девушки Алины, которая встречает в такси скромного обходительного мужчину Довлета — там и закручиваются между ними отношения. В итоге аферист настолько сильно располагает к себе девушку, что та уже через два месяца разрешает ему переехать к себе.

Мошенник рассказывает о потере своего бизнеса, об обмане, предательстве, из-за которого на нем лежат долги, но все это нестрашно, так как в Туркмении у него состоятельная семья. Однако к крайним мерам он не хочет прибегать, ибо все же желает добиться всего сам.

Надавив на то, что его могут депортировать, Довлет остался у нее в квартире. В итоге — аренда машин для последующей сдачи, пропавшие за них деньги. Дальше больше — продажа одной из квартир Алины, вложение в турецкую неликвидную недвижимость.

Вместе с тем уже второе жилье девушки пошло под нож ради вложения в платформу UMI. Только после этого денежный «вампир» насытился, заполучив российское гражданство, а потом просто переехал к другой жертве. Алина же осталась с двумя детьми, ипотекой и кредитом, оформленным на нее.

Эксперт говорит, что брачный аферист готов ждать до полугода, чтобы вывести имущество жертвы — в первый месяц человек не лишится квартиры. Гизатова настаивает, чтобы люди не оформляли на себя чужую компанию, не брали чужие кредиты и не прописывали у себя вторую половинку.

Ранее 5-tv.ru писал о предприимчивом мошеннике, скрывающимся за маской альфонса-«миллионера». Аферист смог обобрать множество своих жертв в Петербурге, пока ему внезапно не позвонил корреспондент «Известий».