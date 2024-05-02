Улетели в кювет: в Турции столкнулись два внедорожника с туристами

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 66 0

В Турции 16 человек пострадали при ДТП с двумя туристическими внедорожниками

Улетели в кювет: в Турции столкнулись два внедорожника с туристами

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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Серьезное ДТП произошло в районе Антальи.

В Турции произошло серьезное ДТП с участием двух туристических внедорожников. Об этом сообщает издание TRT Haber.

Сафари-джипы столкнулись на дороге недалеко от провинции Анталья. В результате ДТП одна из машин врезалась в бетонное ограждение и улетела в кювет. В аварии пострадали 16 человек, многие из них — иностранные туристы. Все они доставлены в ближайшие больницы.

«Состояние одной из пострадавших тяжелое, жизни остальных не угрожает», — говорится в материале.

Предварительно, среди пострадавших 13 иностранных туристов — 12 граждан Великобритании и Ирландии, в том числе с русскими именами, а также двое несовершеннолетних.

По факту возбуждено уголовное дело. Примечательно, что речь идет о сафари-автомобилях с открытым верхом, которые принадлежат одной местной туристической компании.

Также, по данным СМИ, перед случившимся туристы из разных внедорожников устроили конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юге Китая из-за обрушения части автомагистрали погибли 24 человека.

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