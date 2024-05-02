В США сделали прогноз о дальнейшей ситуации на поле боя для ВСУ — и он неутешительный.

Российские войска добиваются прогресса в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хайнс.

Она отметила, что в ближайшее время у ВС РФ есть возможность «тактических прорывов» сразу на нескольких направлениях, в том числе — донецком и харьковском.

«Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — заявила Хайнс на слушаниях в комитете Сената.

Также американская разведка фиксирует сдвиг «на поле боя» в пользу Москвы. При этом Хайнс подчеркнула, что спрогнозировать, когда именно завершится украинский конфликт, в США не берутся.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

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