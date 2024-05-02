«Обернется потерями»: чем поплатится Франция в случае ввода войск на Украину

Сенатор Цеков: Францию ждут большие потери в случае ввода войск на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Cristel
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Москва предупредила Париж о непоправимых последствиях такого шага.
Ввод французских войск на территорию Украины может обернуться большими потерями для них. Об этом член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил РИА Новости.
Прежде президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что рассматривает вероятность отправки военных на помощь Украине, если та попросит об этом. Он также сообщил, что большое количество стран Евросоюза солидарны с его решением.
Если Франция пойдет на такой шаг, указал Цеков, то она должна быть готова отвечать за свои действия.
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«Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернется для французской армии большими потерями. Макрону стоит понять, хотя он в это и не верит, что если они будут нагло и агрессивно действовать по отношению к России, то, в конце концов, получат удар по своей территории», — сказал член международного комитета Совфеда.
Он также выразил сомнение в том, что в такой ситуации самой Франции хоть кто-то окажет помощь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон снова заявил об отправке войск на Украину.
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