Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Незалежная, говорит он, готова принять и приграничную миссию.

Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Пятой республики на территорию Незалежной.

«Я это полностью поддерживаю. Что касается пограничной миссии — как мы можем отказываться?» — отметил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет.

Тема:
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