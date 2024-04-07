Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
Незалежная, говорит он, готова принять и приграничную миссию.
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig
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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Пятой республики на территорию Незалежной.
«Я это полностью поддерживаю. Что касается пограничной миссии — как мы можем отказываться?» — отметил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет.
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