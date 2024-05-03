В Сети: TikTok снова стал доступен в России?

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

TikTok вновь ограничил работу приложения в РФ после часового возвращения

В Сети: TikTok снова стал доступен в России?

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P. Albert

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Неужели спустя два года можно пользоваться социальной сетью без ограничений?

Минувшим вечером россиян окатила волна радости — появились сообщения о том, что TikTok стал полностью доступен на территории нашей страны. Пользователи могли просматривать новые ролики, а также выкладывать собственные видео.

Однако счастье было недолгим. Спустя несколько часов TikTok опять приостановил работу соцсети в России, пишет ТАСС.

«Мы ограничили некоторые функции TikTok в вашем регионе. Вы временно не сможете публиковать видео или выходить в прямой эфир. Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны», — такое уведомление теперь видят пользователи при попытке авторизоваться в приложении.

В марте 2022 года TikTok приостановила стриминг и размещение новых роликов на территории России из-за закона о фейках о ВС РФ, российским пользователям также стал недоступен просмотр контента из других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену. Ведомство заблокировало домен t.me.

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