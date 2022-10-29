Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену

Роскомнадзор заблокировал домен t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram, по требованию Генпрокуратуры. Это следует из данных сервиса надзорного органа, предназначенного для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.

Уточняется, что домен коротких ссылок мессенджера Telegram внесен в реестр по статье 15.3 «Об информации».

«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети „Интернет“, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», — говорится в сообщении.

Мессенджер Telegram не в первый раз привлекает внимание российских надзорных органов. В середине августа владеющая им компания Telegram Messenger, Inc. Была оштрафована на семь миллионов рублей за отказ удалить экстремистские материалы.

В тот же день мессенджер оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за неудаление бота с данными российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. Информация также не удалялась из каналов, где публиковались недостоверные сведения о ходе спецоперации.

Через три дня после начала Россией боевых действий по поддержке Донбасса администрация Telegram отказалась вводить ограничения на работу каналов в России и на Украине. Основатель мессенджера Павел Дуров призвал не доверять публикуемым там сведениям и перепроверять их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram нарушителями законов.