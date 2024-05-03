Не рановато ли? Виктория Боня отправила свою дочь на сомнительную процедуру

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Виктория Боня разрешила дочери сделать пирсинг на пупке

Не рановато ли? Виктория Боня отправила свою дочь на сомнительную процедуру

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Интернет-пользователи не на шутку обеспокоились жизнью девочки вдали от отца.

Модель и блогер Виктория Боня позволила сделать своей 12-летней дочке сделать сомнительную процедуру. В социальной сети она рассказала, что наследница захотела сделать пирсинг на пупке. Звездная мама сказала «да».

«Моя дочь умоляла меня позволить ей проколоть пупок. И я сказала «да», — сообщила знаменитость.

Интернет-пользователи пришли в ужас, увидев такое. Ведь девочке всего 12 лет. Но у Бони свой метод воспитания. Она не накладывает никаких строгих ограничений, считая, что ребенку нужно давать свободу. Помимо пирсинга звезда забрала дочку из школы, и теперь подросток обучается в онлайн-формате. При этом пока девочка жила с папой — таких вольностей себе не позволяла.

К слову, до этого Боня жила в Монако. Там-то она и проживала рядом с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. Но все изменилось, когда в очередной раз подала на получение вида на жительство, но ей отказали. Ей ничего не оставалось, как вернуться на Родину и забрать с собой девочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочка Виктории Бони оценила московское метро.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.05
0.27 98.64
0.61
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

4:44
Российские военные вошли на авиабазу в Нигере, где размещаются войска США
4:32
Цемент с «сюрпризом»: строительные рынки заполонила поддельная продукция
4:19
Не рановато ли? Виктория Боня отправила свою дочь на сомнительную процедуру
4:06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая
3:53
«Научились снимать»: зрители высоко оценили новый фильм «Сто лет тому вперед»
3:41
«Уже ничего не болит»: умерла родственница Дианы Пожарской, которой она просила помочь

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
«Капитальный тюнинг»: поклонники Марины Федункив удивились преображению актрисы
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео