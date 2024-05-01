Дочь Бони впервые прокатилась в московском метро: ее реакция всколыхнула Сеть

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 253 0

Дочь Виктории Бони впервые прокатилась в московском метро

Дочь Бони впервые прокатилась в московском метро: ее реакция всколыхнула Сеть

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Виктория Боня / v_bonya

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Подписчики напомнили, что ребенок должен видеть не только гламур.

Блогер Виктория Боня показала своей дочери Энджи московское метро. У девочки чуть не выпали глаза от шока. Знаменитость опубликовала снимок с удивленным лицом наследницы в своем Telegram-канале.

На фотографии видно, как девочка сидит и удивленно, даже немного растерянно, рассматривает остальных пассажиров. 

«Энджи первый раз в метро», — подписала фотографию Боня, добавив смеющийся смайлик.

Подписчики тоже были удивлены тем фактом, что блогера можно встретить в метро.

«И как впечатления?»

«Вас не узнают в метро?»

«Не только гламур дети должны видеть, тем более московское метро — самое лучшее в мире»;

«Дочка в шоке», — написали фанаты телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня сообщила о своей беременности. Об этом она заявила в своих соцсетях, но пользователи усомнились в правдивости ее слов и даже нашли опровержение.

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