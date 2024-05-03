Удар по поджелудочной железе: назван самый вредный гарнир

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 356 0

Гастроэнтеролог Утюмова: картошка — худший гарнир для поджелудочной железы

Удар по поджелудочной железе: назван самый вредный гарнир

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

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Гастроэнтеролог рассказала, на какое блюдо не стоит часто налегать.

Почти всегда к основному блюду подают гарниры, но не все из них полезны или просто безвредны для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала изданию Газета.ру, от какой еды желательно отказаться.

Специалист объяснила, что картофель провоцирует резкое повышение уровня глюкозы в крови. При регулярном потреблении такого гарнира поджелудочная железа начнет работать на износ и со временем даст сбой.

Особенно стоит быть острожными людям, которые склонны к набору веса, а также страдающим сахарным диабетом. Углеводы, содержащиеся в картофеле, быстро усваиваются и превращаются в глюкозу.

«У картофельного пюре он (гликемический индекс. — Прим. ред.) выше, чем у запеченной с кожурой картошки или вареной в мундире», — сказал специалист.

Кроме того, многие врачи приравнивают пюре к чистому сахару, так что стоит об этом задуматься.

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