«Рога и копыта»: вскрылась жуткая правда о бутербродах с колбасой

Что специалисты обнаружили в составе мясных продуктов?

Избыточное употребление бутербродов с колбасой может привести к лишнему весу и развитию мочекаменной болезни. Об этом NEWS.ru заявил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Он отметил, что частые завтраки или перекусы этим продуктом могут привести к гастриту или язве желудка из-за излишнего содержания консервантов, раздражающих поджелудочную железу. Соли и специи, добавляемые в колбасу, могут вызвать повышение давления, нарушения работы почек, гастрит и язвы желудка.

Жирные включения способствуют повышению холестерина, изношенности сердечно-сосудистой системы, ожирению и диабету. Умнов подчеркнул, что для выпуска самых дешевых колбас используют мясо механической обвалки или труху, после чего собранные воедино «рога, копыта, хрящи и прочие остатки животного» превращают в готовый продукт.

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