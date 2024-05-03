Враги ликуют: Лена Миро умерла или разводится с мужем?

О гибели скандальной журналистки ходит много слухов. Какие-то даже могут оказаться правдивыми.

В Сети стали утверждать о смерти скандально известного блогера Елены Мироненко. В свое время Миро обсуждала многих звезд и знаменитостей. Знакомые Елены не согласны со слухами и считают, что это наговаривают «злые языки».

В интернете активно обсуждается то, что Лена Миро не просто не умерла, а разводится с мужем этим летом. Некоторые комментаторы говорят о том, что у нее назначены слушания в связи с расторжением брака. Однако не все согласны с позитивной версией, так как большинство уже уверовало в смерть блогера.

Поводом для таких предположений стало то, что о Миро ничего не слышно, и она нигде не говорит о своей жизни. Прошел уже год, как она прекратила писать в своем блоге, аргументировав это тем, что решила взять перерыв, но не уточняла, надолго ли.

В последние годы Елена Миро проживала в США. Издание StarHit.ru утверждает, что недавно в штате Колорадо она попала в автомобильную аварию и впала в кому, из которой не вышла. В Россию на похороны прилетела мать Мироненко, а отец не присутствовал из-за плохих отношений с дочерью.

Не верит в смерть блогера ее друг писатель Максим Новиковский. По его словам, Миро редко пользуется машиной, так как плохо водит, а если и садится за руль, то ведет себя очень аккуратно на дороге. Он не отрицает также и то, что ее смерть выдумали враги из шоу-бизнеса, к которым относится певица Саша Зверева. Раньше Миро ее жестко осуждала.

«С шестилетием нас! 30 апреля Whale и Koala познакомились. И как предсказывала в своих постах обо мне Лена Миро: да он скоро сбежит от нее, максимум два года протянут! Но вот незадача: Лена Миро уже, к сожалению, не сможет ни писать посты, ни предсказывать, а мы все еще тут, живем в залитой золотом Калифорнии, растим красивых детей и счастливы», — прокомментировала ситуацию звезда в своем Telegram-канале.

Елена известна тем, что публиковала скандальные зарисовки на разные темы, чем и нажила себе много врагов. В сети не отрицают, что ее смерть является черным пиаром, чтобы спустя долгое время отсутствия громко заявить о своем возвращении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рустам Солнцев не согласен с мнением о смерти Елены Миро.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.