Лена Миро «разыгрывает» смерть ради пиара? Знакомый блогера выступил с заявлением

Он сообщил, что знаменитость, покинувшая все соцсети больше года назад, планирует громко вернуться. Для этого ей необходимо «подготовить почву».

Знаменитая блогер Лена Миро, новость о кончине которой накануне появилась в Сети, может «разыгрывать» собственную смерть ради громкого возвращения в медиа-сферу. Таким мнением с 5-tv.ru поделился бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев — звезды были знакомы.

Лена Миро покинула все соцсети и закрыла блог в марте 2023-го. Тогда блогер призналась, что не знает, сколько продлится молчание. Спустя больше года ее поклонники забили тревогу: «вдруг с писательницей случилось что-то ужасное?». Новость о внезапной смерти из-за аварии (по слухам, Миро после ДТП впала в кому) и вовсе повергла аудиторию в шок.

Как рассказал наш собеседник, подобные известия могут оказаться намеренным привлечением внимания к своей персоне. Вероятно, что знаменитость планирует яркое возвращение в шоу-бизнес и вновь собирается писать о российских звездах. Однако для этого Лене необходимо громко напомнить о себе. Правдивые новости о Миро намного счастливее, чем разговоры о ее уходе из жизни, отметил Солнцев.

«Тут попахивает какой-то разводкой. Я точно знаю, что Елена Миро не водит автомобиль и у нее не было прав. Вот это я знаю точно. Из правдивых новостей: она ребенка родила не так давно маленького. И она это скрывала. От любимого мужчины, между прочим», — рассказал Рустам.

Кроме того, он также отметил: последние высказывания продюсера Яны Рудковской о «карме», которая настигла Лену, также могут быть спланированной «схемой» неожиданного возвращения. Знаменитость заявила, что блогер обрела популярность лишь благодаря «грязным» сплетням о звездах отечественного шоубиза, тем самым заслужив погибель.

Экс-участник «Дома-2» считает, что Рудковская может «быть в деле». По его мнению, знаменитости «договорились», и популярная продюсер сознательно говорит неприятные вещи о Лене для «пущей театральности». Яна не тот человек, который будет радоваться чьей-то смерти — обычно она «держит себя в руках», уверен Солнцев.

«На нее это высказывание непохоже. Поэтому будем считать, что Яночка подыгрывает в этом во всем. Еще раз повторюсь, очень похоже на то, что Миро хочет вернуться, а вернуться она должна через какой-то „аттракцион“, через какой-то „прикол“. Прикол с собственной смертью. Умерла — воскресла», — поделился наш собеседник.

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