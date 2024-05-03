В Берлине горит завод, где производят ракетные комплексы для Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 140 0

Огонь уже уничтожил несколько этажей здания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Берлине начался пожар на оборонном заводе Diehl Metal Applications, расположенном в районе Лихтерфельде. Как стало известно 5-tv.ru, завод принадлежит компании Diehl, которая производит зенитные ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T для Украины.

Предварительно, возгорание началось на складе. По последним данным, огонь уже уничтожил несколько этажей здания, кровля которого частично обрушилась.

Немецкое издание B. Z. — Berlin сообщает о том, что на складе могут находиться химикаты, так как именно там хранятся серная кислота и цианид меди. Местным жителям уже поступила рассылка на телефоны об опасности химических испарений в воздухе.

Причины пожара пока не установлены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска уничтожили немецкую установку ракетного комплекса IRIS-T зоне СВО.

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