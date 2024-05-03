В Финляндии арестовали трех студентов из России по подозрению в обходе санкций

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Молодых людей задержали 30 апреля.

В Финляндии арестовали трех студентов из России по подозрению в обходе санкций

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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В Финляндии арестовали троих граждан РФ по подозрению в нарушении антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Kaleva.

Речь о студентах колледжа в городе Кайани — двух мужчинах 25 лет и 18-летней девушке, которых силовики задержали 30 апреля. Финские правоохранители считают, что они вывозили из страны товары двойного назначения, пригодные для использования в военных целях.

«Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, обучающихся в профессиональном колледже Кайнуу, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии», — сказано в материале.

Детали расследования в отношении россиян пока не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Финляндии сделали резкое заявление о Калининграде.

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