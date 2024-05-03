В Финляндии сделали резкое заявление о Калининграде: «Почему бы не запретить?»

Финский эксперт связал помехи в работе GPS на восточном фланге НАТО с работой российских военных.

В Финляндии заявили о необходимости ограничить или вовсе закрыть доступ России к Калининграду из-за якобы помех в работе GPS. С такими резкими высказываниями выступил директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола.

В конце апреля самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту. Как объяснял руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист, это якобы произошло из-за помех GPS. В Эстонии заявляли, что сбои в работе обнаружили на восточном фланге НАТО, а СМИ писали о якобы вмешательстве российских средств радиоэлектронной борьбы.

В связи с этим в Финляндии выступили за меры в отношении России и Калининграда.

«Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» — заявил Аалтола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Калининграде канцлеру ФРГ Олафу Шольцу напомнили о вкладе России в увековечивание памяти Канта.