Лучше не налегать. Что будет, если съесть на Пасху десять яиц?

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Диетолог Тутельян: чрезмерное потребление яиц может привести к холециститу

Лучше не налегать. Что будет, если съесть на Пасху десять яиц?

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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В этот день люди могут забыть об ограничениях и потерять счет съеденным яйцам.

Одна из главных традиций на Пасху — биться крашеными яйцами. В этот день люди могут забыть об ограничениях и потерять счет съеденным яйцам. Несмотря на то, что данный продукт помогает плавно перейти с постного меню на мясоедческое, нужно соблюдать меру.

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По мнению диетолога Виктора Тутельяна, лучше съедать не больше двух яиц в день. Данная порция вмещает необходимую норму белка и желтка, пишет «Доктор Питер».

«Если съесть десять яиц, организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, что может привести к холециститу, диарее и другим весьма неприятным последствиям», — подчеркнул эксперт.

При этом диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова придерживается другой точки зрения. Она считает, что дневная норма яиц рассчитывается индивидуально. По ее словам, все зависит от рациона человека и от привычных физических нагрузок.

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков, в свою очередь, утверждает, что без вреда для здоровья несколько яиц могут съедать люди, которые придерживаются правильного образа жизни, не имеют лишних килограммов, а также повышенного уровня холестерина.

Однако и в этом случае существует вероятность набрать лишний вес, особенно если употреблять этот продукт с кетчупом, майонезом и другими соусами.

Также необходимо помнить, что существует и другая опасность от яиц на Пасху — появление аллергии из-за искусственных красителей. Лучше использовать природные — луковую шелуху, свеклу и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли есть неосвященные куличи и яйца на Пасху.

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