Агрессивное растение: что делать при ожоге борщевиком

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Врач Малиновская: после ожога борщевиком несколько дней стоит избегать солнца

Агрессивное растение: что делать при ожоге борщевиком

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

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От случайного контакта с этим растением никто не застрахован.

Лето близко, поэтому скоро станет актуальной угроза коварного борщевика. Но что делать, если вы получили ожог от этого ядовитого растения? Врач-реабилитолог Светлана Малиновская рассказал, какие нужно принять меры в первую очередь.

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«После контакта с соком (борщевика. — Прим. ред.) могут появиться ожоги, так как фуранокумарины, входящие в его состав, под воздействием ультрафиолетовых лучей снижают устойчивость кожи к солнечному свету», — пояснила специалист в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Попадание сока борщевика в глаза может вызвать ожог сетчатки и привести к нарушениям зрения. Еще одним возможным осложнением является нарушение пигментации, что может привести к появлению белых пятен на коже, добавила врач.

По мнению Малиновской, дети, которые могут играть в зарослях борщевика, не подозревая об опасности, относятся к группе особого риска. Опасность этого растения для каждого человека будет определяться в значительной степени состоянием его здоровья, иммунитета и зоной поражения.

При ожоге необходимо как можно скорее убрать сок с кожи, но только не растирать его. Затем нужно быстро накрыть пораженную область плотной одеждой или бинтом, чтобы защитить тело от солнечного излучения. После этого стоит укрыться в тени, а лучше в помещении.

Важно как можно скорее промыть эту область кожи водой с мылом. Можно использовать борное или дегтярное. Смывать нужно тщательно, вода должна быть теплой. В течение нескольких дней важно избегать солнечных лучей после ожога, добавила Малиновская.

Ранее 5-tv.ru писал, что категорически нельзя делать на дачном участке. Например, садоводам запрещено выращивать некоторые виды растений.

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